Destek askıda

Çiftçilerin, destek ödemesinde bir mağduriyet yaşamaları için askıya çıkarılan icmalleri süresi içinde kontrol etmeleri gerekiyor.

Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yağlı tohum fark ödemesi icmalinin yayınlandığı duyuruldu.

İlçe Tarım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Yağlı tohum (ayçiçeği ve aspir) fark ödemesi icmali yayınlandı. www.sorguntarim.com adresinden görebilirsiniz. Lisanslı depo desteği başvuruları başlamıştır” denildi.

“MÜRACAAT SON TARİHİ 30 MAYIS 2023”

Müdürlükten yapılan açıklamada, “2022 yılında üretilen ürünler için; 31 Aralık 2022 tarihine kadar lisanslı depolara ürün teslimi gerçekleştiren ve EK1 deki belirtilen depolama başlangıç tarihi-depolama bitiş tarihi dönemlerinde depoya ürününü teslim eden üreticilerimiz; İlave nakliye desteği, kira desteği, analiz ücreti desteği alacak” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi