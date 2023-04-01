Çiftçilere müjde

Sorgun Ziraat Odası Başkanlığı, toprak analiz cihazının ilçeye geldiğini söyleyerek hizmete başladığını duyurdu.

Sorgun Ziraat Odası Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çiftçilerin dikkatine, odamıza toprak analiz cihazımız gelmiş olup hizmet vermeye başlamıştır. Çiftçilerimizin ekim yapmadan önce hangi ürüne hangi çeşit gübrenin kaç kilogram atılacağını öğrenmesi için mutlaka analiz yapılması gerekmektedir. Cihaz yüzde yüz sonuç vermektedir. Analiz yaptırmak isteyenler odamıza müracaat edebilir. Artık, topraktaki besin elementlerini, toprağın ihtiyaç duyduğu gübre çeşitlerini ve miktarlarını da tarlada anında öğrenmeniz mümkün. Yakın kızılötesi ışınlar sayesinde, gübre maliyetlerinizi düşürüp yüksek verim ve kazanç elde edebilirsiniz” denildi. Haber Merkezi