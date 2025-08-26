Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından, şap hastalığı serotipi SAT-1 ile ilgili paylaşım yapıldı. Bakanlık, Şap Enstitüsü tarafından yeni serotipe karşı aşının kısa sürede üretildiğini ve enstitü tarafından 12 milyon 450 bin doz aşının sahaya sevk edildiğini açıkladı.

"12 Milyon 450 Bin Doz Aşıyı Sahaya Sevk Etti"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1’e karşı Bakanlık olarak hızlıca harekete geçilmiş, Şap Enstitümüz tarafından bu yeni serotipe yönelik etkili aşı kısa sürede üretilmiştir. Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştır. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edilmiştir. Ağustos ayı sonuna kadar bu rakam 13 milyon 750 bine çıkacaktır. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamıştır. Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85’in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştır."

Yüzde 85’in Üzerinde Aşılama Oranı

Bakanlık, aşılama oranının yüzde 85’in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyurdu.

"Faaliyetlerimiz Sürdürülecektir"

Toplam 24 ilde bulunan hayvan pazarlarının yeniden aktif edildiği belirtilen açıklamada, "Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılması sağlanacaktır. Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek; üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimiz etkin bir şekilde sürdürülecektir. Bu süreçte bazı çevrelerce ortaya atılan; şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu, hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı, kırmızı et tedariğinin biteceği yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür" ifadeleri yer aldı.