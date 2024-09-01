Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2027 yıllarını kapsayan bitkisel üretime yönelik destekleme programını Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Üç yıllık olarak planlanan bu destekleme programı, çiftçilere sunulacak yardımları ve desteklerin artırıldığını duyurdu. Yeni modelde, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve organik-organomineral gübre kullanımı gibi çeşitli alanlarda desteklerin yükseltildiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla devreye girecek olan bitkisel üretim destekleme modelinde önemli değişiklikler yaptı. Özellikle örtü altı üretim destekleri, dekar başına yüzde 50 oranında artırılarak 2.550 TL'den 3.825 TL'ye çıkarıldı. Açık alan destekleri ise 870 TL'den 1.305 TL'ye yükseltildi. Bakanlık, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklerinin de önemli ölçüde artırıldığını açıkladı.

Ayrıca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75’i oranında sağlanacak. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği ise yüzde 50 artırılarak 1.500 TL’ye yükseltildi.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinde ise yüzde 104’lük bir artış gerçekleştirildi ve destek miktarı 294.000 TL’ye çıkarıldı.

Yeni destekleme programı kapsamında, çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri sağlanacak. Ürünler, üretim maliyetlerine göre kategorilere ayrılarak her bir kategori için belirlenen destek katsayısı ile hesaplanacak. 2025 yılı için dekara 244 TL olarak belirlenen temel destek ile tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Örneğin, arpa ve buğday için dekara 317,2 TL, ayçiçeği ve fındık için dekara 366 TL, pamuk ve çeltik için ise dekara 549 TL destek verilecek.

Planlı Üretim Desteği çerçevesinde ise, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen arpa, ayçiçeği, buğday gibi stratejik ürünlere ek destek ödemeleri yapılacak. Özellikle süt havzası olarak belirlenen illerde, yem bitkisi üreticilerine özel teşvikler sunulacak.