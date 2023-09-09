Yozgat’ta iş arayanları yakından ilgilendiren açıklama Tarım ve Orman Bakanlığından geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 613 geçici işçi her yıl 6 ay süre ile alımı yapılacak.

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Eylül 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)