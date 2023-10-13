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Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor. Yapılan duyuruya göre, 21 kişilik kontenjan için başvurular 13 Ekim 2023 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınacak. Hem KPSS'li hem de KPSS'siz adaylara kapılarını açan bu alımda, adaylardan belirli niteliklere ve deneyimlere sahip olmaları bekleniyor. İşte detaylar...

Başvuru Tarihleri ve Şartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, KPSS şartı aranmakla birlikte KPSS'siz başvuruları da kabul edeceği 21 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 13 Ekim 2023 ile 29 Ekim 2023 tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Posta veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru yapabilmek için e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir.

Alım Yapılacak Pozisyonlar:

Yazılım Mimarı - 1 Kişi

Yazılım Uzmanı - 5 Kişi

CBS Yazılım Mimarı - 1 Kişi

CBS Yazılım Uzmanı - 2 Kişi

Web Tasarım Uzmanı - 2 Kişi

Mobil Yazılım Uzmanı - 2 Kişi

Ağ Uzmanı - 2 Kişi

Veri Tabanı Uzmanı - 1 Kişi

Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı - 1 Kişi

Sistem Uzmanı - 2 Kişi

Bilgi Güvenliği Uzmanı - 1 Kişi

Risk ve Uyum Uzmanı - 1 Kişi

Başvuru Şartları:

Adayların başvuru yapabilmek için şu şartları sağlamaları gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Belirli mühendislik bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki üniversitelerden mezun olmak (Bu kısım, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan ilanlara başvuru yapabilecekler için geçerli)

Mesleki tecrübe şartını yerine getirmek (en az 3 yıl yazılım veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe)

En az iki güncel programlama dilini bilmek

Akıl hastalığına sahip olmamak

Askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya en az 1 yıl erteleme durumu

Gereken niteliklere sahip olmak, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, takım çalışmasına yatkın olmak

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul edecek ve ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceğinizi unutmayın. Başvuruları yaparken gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız önemlidir. Başvuru süreci e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirileceğinden, e-Devlet şifresi sahibi olmanız gerekmektedir. Şifreyi temin etmek için PTT Merkez Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilirsiniz.