Depremin ilk anından itibaren tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olduklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinden bedelsiz hayvan dağıtımına, hibe desteğinden içme ve sulama suyu çalışmalarına kadar her alanda üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Yumaklı, 6 Şubat -6 Ağustos tarihleri arasındaki bakanlık faaliyetlerini sıraladı.

Bakan Yumaklı depremzedelerin yardımına koşmak ve yaralarını sarmak için ilk andan itibaren sahada olduklarını belirterek, Bakanlığa bağlı merkez ve taşra birimlerinin, barınma ve beslenme başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Yumaklı, depremden etkilenen illerde içme ve kullanma suyu, yem ve yakacak temini başta olmak üzere her türlü sorunun çözümü için Bakanlığın uzman personelinin sahada görev yaptığını dile getirdi. İGF