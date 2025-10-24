Tarım Ve Orman Bakanlığı Alım Yapacak! Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı" platformları üzerinden tamamlayabilecek.

Sınavlar İki Aşamalı Olacak

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınav, 29 Kasım'da yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava katılacak.

Uzman Yardımcısı Alınacak

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer ilana göre de Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 8 kadroya,, uzman yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını, 17-28 Kasım'da e-Devlet üzerinden erişim sağlanan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

3 Bilişim Personeli Alınacak

Öte yandan, Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere de 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvuruların, 27 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor.