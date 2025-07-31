Gizligider, paylaşımında “Flamenko başlayınca yer İspanya olabilir mi diye düşündünüz değil mi? Ama yanılıyorsunuz” ifadelerine yer vererek, Yozgat’ta yer alan Gelingüllü Barajı'nın on binlerce flamingonun göç rotasında önemli bir durak olduğunu vurguladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kanak Çayı üzerinde sulama amacıyla inşa edilen Gelingüllü Barajı, sadece tarımsal üretime değil, aynı zamanda kuş göç yolları üzerinde ekolojik bir zenginliğe de ev sahipliği yapıyor.

Baraj, her yıl göç eden çok sayıda flamingoyu ağırlayarak Yozgat’ta doğa ve yaban hayatı açısından önemli bir biyolojik çeşitlilik alanı oluşturuyor.