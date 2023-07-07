İl Genel Meclis Başkan Vekili Şahabettin Aksoy başkanlığında düzenlenen toplantıda; Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonunca, Gençlik Spor ve Turizm Komisyonunca, Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonunca hazırlanan raporlar görüşülerek karara bağlandı.

Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyon Başkanı Mehmet Gönül, Çayıralan İlçesi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tarım ürünleri ekiminin yapıldığı, hangi çeşit meyvelerin yetiştirildiği ve ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvancılığın genel durumları hakkındaki önerge üzerinde komisyon tarafından hazırlanan raporu okudu.

Gönül;” İlimiz Çayıralan ilçesi ve köylerinde bulunan 2023 yılı tarımsal veriler kapsamında ÇKS’de kayıtlı çiftçi (İşletme) sayısı 952 kişi olduğu görülmektedir. Çiftçi Kayıt Sisteminde(ÇKS) kayıtlı toplam arazi 192 bin 310 dekar olup, sulanan arazi miktarı 18 bin 503 dekardır. 2023 yılı içerisinde 180 bin dekar tarla alanından 25 bin dekar nadas, 210 dekar meyve ve uzun ömürlü bitkiler ve 100 dekarda sebze ekimi yapılmıştır. Ayrıca ilçede 32 bin 560 dekar çayır mera alanı ve 510 bin dekar alanda orman alanı bulunmaktadır. Çayıralan ilçesindeki hayvan varlığı ve yapılan çalışmalarda toplamda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık olarak 2023 yılı itibariyle 6 bin 433 sığır, 19 bin 255 koyun, 583 keçi ve 4 bin 500 kovanla Arıcılık alanında faaliyet gösterilmektedir. 2023 Yılı itibariyle 2 bin 366 dekar alanda yem bitkisi ekimi yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemeler ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gençlik Spor ve Turizm Komisyon Başkanı Talat İbiş, Akdağmadeni ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında komisyon tarafından hazırlanan raporu okudu.

İbiş; “İlçeye bağlı spor kompleksinin 1992 yılında yapılmış olup, içerisinde kapalı salon, stat, halı saha tesisi gençlik merkezi ve yüzme havuzu bulunmaktadır. Salon içerisinde bulunan idari kısım binasının bakım ve onarıma ihtiyacının olduğu, kapalı salonun da gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede olmadığı, Spor salonunda doğalgaz dönüşümüne geçilmesine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. İlçede basketbol, voleybol, güreş, atletizm ve Plates gibi spor dallarında öğrencilere hizmet verildiği alınan bilgiler ve yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır“ diye konuştu.

Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyon Başkanı Abdulbaki Karataş, Saraykent ilçesindeki Saraykent Termal Tesis ve Müştemilatının işletmeciliği iki yıl süreyle Saraykent köylere hizmet götürme birliğine devredildiği ve sözleşmesi 23.06.2023 tarihinde sona ereceğinden sözleşmenin yüzde 83,34’ü İl Özel İdaresine yüzde 10,66’sı Saraykent Belediyesine ait olan tesisle ilgili 18.05.2018 tarihinde imzalanan protokolün 12’nci hükmü uyarınca Termal Tesis ve müştemilatının idarece belirlenecek sözleşme hükümleri doğrultusunda, İl Özel idaresi Şirketi olan Bozok Jeotermal ve Yatırım Anonim Şirketi (BOZJET) tarafından işletmesinin uygun olacağı hakkında komisyon tarafından rapor okudu.

Karataş;” Saraykent ilçesi Termal Tesis ve Müştemilatının 16 oda kapasiteli, 4 oda 1+1, 12 oda 2+1 apart şeklinde oluşan bir tesistir. Tesisin Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında günlük günübirlik müşteri girişi 30-40 civarında olduğu, Otelin doluluk oranı ise yüzde 20-25 aralığında olduğu, Haziran - Ekim ayları arasında ise günü birlik müşteri girişinin 100 -150 kişi civarında değişmekte olduğu görülmüştür. Bu işletme tesisinin gelir - gider dengesinde kendi kendine yetebilecek kapasitede olduğu Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden bakanlık onayı ile kurulan “Saraykent Kaymakamlığı Bütçe İçi İşletmesi" kurulduğu ve kurulan bu işletmeye devam edildiği görülmüştür. Termal tesisin adı geçen birlikçe işletilmesinin komisyonca yerinde olacağı kanaatine varılmıştır. İl Genel Meclisinin 09.04.2021 tarih ve 117 sayılı kararı ve 02.06.2021 tarihli sözleşme ile Saraykent ilçesindeki Saraykent Termal Tesis ve Müştemilatının işletmeciliği iki yıl süreyle Saraykent Köylere Hizmet Götürme Birliğine devredildiği ve sözleşmesi 23.06.2023 tarihinde sona erdiğinden, Saraykent ilçesi Termal Tesis ve Müştemilatının (16 oda kapasiteli, 4 oda 1+1 ve 12 oda 2+1 apart) 02.06.2021 tarihli sözleşmesinde belirtilen hususlar dahilinde ve termal otel işletmeciliğinin gerektirdiği hususlarında yerine getirilerek termal tesis ve müştemilatının bir(1) yıl süreyle aynı şartların uygulanarak süresinin uzatılmasına, tesise turnike (giriş-çıkış) sisteminin kurulmasının uygun olacağı komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi. Alpaslan Demir