KOBİ Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinlik, 14. kez kapılarını açarak sektördeki yenilikleri, ürünleri ve teknolojileri bir araya getirecek.

250 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl 234 bin ziyaretçiyi ağırlayan Yozgat Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl katılımcı sayısını daha da artırmayı hedefliyor.

Organizasyon yetkilileri, fuara yaklaşık 250 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini belirtti.

Yozgat’ın stratejik konumu ve bölge tarımının önemine vurgu yapan KOBİ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, bu yılki fuarın geçen yıllara oranla çok daha yoğun bir ilgi göreceğini ifade etti.

389 MARKA EN YENİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK

Fuar, 389 markanın ürün ve hizmetlerini sergileyeceği geniş bir platform sunacak. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, çiftçilere en yeni teknikler ve teknolojiler tanıtılacak.

Aynı zamanda, üreticiler ve alıcılar arasında yeni iş bağlantılarının kurulması hedefleniyor. Teknik ekipman ve makineler konusunda sektördeki son yeniliklerin paylaşılacağı fuar, hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir buluşma noktası olacak.

YOZGAT, TÜRKİYE TARIMININ KALBİ OLACAK

Yozgat, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektörü açısından kritik bir noktada yer alıyor.

E-88 karayolu üzerinde, doğu ve batı arasında bir köprü görevi gören Yozgat, Kayseri, Çorum, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara ve Nevşehir gibi illere olan yakınlığı sayesinde fuarın merkezi konumunda bulunuyor.

Bu stratejik avantaj, Yozgat Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı bölgenin en önemli etkinliklerinden biri haline getiriyor.

GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞECEK

KOBİ Fuarcılık’ın yanı sıra, Yozgat Belediyesi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat Ziraat Odası Başkanlığı, Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanlığı, Yozgat Ticaret Borsası, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat İl Tarım Orman Müdürlüğü, Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Yozgat İlçe Ziraat Odaları’nın da destekleriyle gerçekleşecek olan fuar, geniş bir katılım ile sektörün nabzını tutacak.

Ömer Faruk Tokat, yaptığı açıklamada, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık alanında sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, fuarın hem yerel hem de ulusal çapta sektörel gelişime büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Tokat, “Yozgat, sahip olduğu stratejik konum ve tarım potansiyeli ile bu fuarın merkez üssü olmayı sürdürecek” dedi.

Yozgat 14. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sektördeki gelişmelere ışık tutmaya hazırlanıyor.