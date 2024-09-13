Satış Müdürü Hakan Demirci, Akyüzler Motor Araçlar tarım üzerinde Yozgat’ta önemli firma olduğunu söyledi.

Demirci yaptığı açıklamada, “Akyüzler Motor Araçlar olarak babadan gelen bir serüvenimiz bulunuyor. 50 yıllık firmayız Yozgat ilçelerine hizmet veriyoruz. Tarım sektöründe iddialı firmayız. 14’cüsü düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılım biraz düşmekte ama bizim müşteri kitlemiz var. Fuarımızda müşterilerimiz, misafirlerimizi ağırlıyoruz amaç burada ürün satmaktan ziyade müşterilerimize yeni ürünlerimizi tanıtmak onlarla ilgili yapabileceğimiz bilgileri paylaşmak fuara katılım genel olarak her yıl olduğu gibi biraz düşmekte çiftçinin sonuçta yeni teknolojiye, yeni ürünlere ihtiyacı var bizlerde bu ürünleri sergilediğimiz için katılım memnun edici düzeyde diyebilirim” ifadelerini kullandı.