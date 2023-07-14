Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından her yıl mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine yerinde koruyucu sağlık hizmetleri verildi.

Yozgat’ta mevsimlik tarım işçilerine gebe, bebek, çocuk izlemleri, aşı ve bağışıklama hizmetleri, koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri, sağlık eğitimleri, kronik hastalıkları kapsayacak şekilde sağlık hizmeti sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Diş Tabibi Merve Sandalcı, Hemşire Zübeyde Güçlü, Tıbbi Sekreter Büşra Demir tarafından mevsimlik tarım işçileri köylerimizde çadırlarında ziyaret edilerek gebe, bebek, çocuk izlemleri, aşı ve bağışıklama hizmetleri, koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri, sağlık eğitimleri, kronik hastalıkların izlemini kapsayacak şekilde birinci basamak sağlık hizmetleri sunuldu. Vatandaşlarımızın sağlık takipleri için ziyaretlerin devamı planlandı. Erken ölüm, sakatlık ve hastalıkların ülke geneline göre daha sık görüldüğü bu grubun temel sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak, sağlık sorunlarını kontrol altına almak ve verilen hizmetleri sürdürülebilir kılmak büyük önem taşımaktadır. Mevsimlik tarım işçilerinin birinci basamak sağlık hizmetlerini etkin alabilmeleri için periyodik olarak planlanan günlerde çalışma yapılıyor” denildi.

Sağlık hizmetleri sırasında ise neler yapıldığı şu şekilde anlatıldı: “Ziyaret sırasında, yaşam alanlarının sıhhi şartlara uygunluğu kontrol edilerek, içme suyu klor ölçümleri yapıldı. Aynı zamanda yerleşkede bulunan gebe, çocuk ve bebeklerin rutin kontrolleri yapılarak, eksik ve rutin aşıları yapılmıştır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, hijyen, diş sağlığı hakkında bilgilendirmelerin ardından, çocuklara diş fırçası ve macun dağıtımı yapılmıştır.” Haber Merkezi