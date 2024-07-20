Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi, Esenli köyünde bulunan tarım işçilerini ziyaret etti.

İşçilerle bir süre görüşen ekip yapılabilecek etkinlikler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Arif Topal, yaptığı açıklamada, mevsimlik tarım işçilerine sağlanan hizmetlerin yanı sıra, işçilerin karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme yapıldığını aktardı.

Bu ziyaretlerin, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal haklarından tam olarak faydalanmalarını sağlamak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Topal, işçilerin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmalarını sürdürmeleri için gereken desteklerin sağlanması konusunda da önemli bir rol oynadığını ifade etti.