İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda meclis başkanlığına 7 adet yazılı önerge sunuldu. Sunulan yazılı önergeler meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

“573 HEKTAR ALANDA TARIM YAPILIYOR”

Gündemin birinci maddesinde Şefaatli ilçesi ve köylerinde bulunan tarım arazilerine hangi çeşit tarım ürünlerinin ekiminin ve hangi çeşit meyve üretiminin yapıldığı, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Gönül tarafından okunan raporda şu ifadelere yer verildi; “Şefaatli ilçesinde toplam kültür arazi varlığının 703 bin 366 hektar olduğu, bundan 125 bin 810 çayır mera ve 577 bin 431 ha tarım alanının bulunduğu, tarım arazilerinde 364 bin 779 hektar alanda hububat, 68 bin 982 hektar alanda baklagiller, 19 bin 597 hektar alanda sanayi bitkileri, 8 bin 064 hektar alanda yem bitkileri, 2 bin 694 hektar alanda tıbbi aromatik bitkiler, 2 bin 361 hektar alanda yağlı tohumlar ekiminin yapıldığı, 138 bin 597 hektar alanda nadasa bırakılmaktadır. Bağcılık 2 bin 844 hektar alanda, 1 bin 160 hektar alanda meyvecilik, 1 bin 198 hektar alanda sebze ekimi be 1 bin 805 hektar alanın boş ve kavaklık alan olduğu belirtilmiştir. 2023 yılı itibariyle kuru ve sulu araziler olmak üzere 326 bin 170 hektar alanda buğday, 45 bin 014 hektar alanda arpa, 19 bin 569 hektar alanda şeker pancarı, 6 bin 905 hektar alanda mercimek, 39 bin 961 hektar alanda nohut, 392 hektar alanda aspir, 663 hektar alanda çemen, 2 bin 701 hektar alanda üzüm, 1 bin 261 hektar alanda ayçiçeği, 211 hektar alanda çörek otu, 3 bin 060 hektar alanda yonca, 75 hektar alanda fiğ, 184 hektar macar fiği, 29 hektar alanda yem bezelyesi, 71 hektar alanda mısır, 3 bin 380 hektar alanda diğer sebze meyve kavaklı ve boş bırakılan alan ve 121 bin 671 hektar alanın nadasa bırakıldığı toplam olarak 505 bin 598,20 hektar alanda kuru tarım ve 68 bin 156 hektar alanda ise sula tarım olmak üzere toplam 573 milyon 754 bin 72 hektar alanda tarım yapılmaktadır.”

ŞEFAATLİ’NİN HAYVANCILIĞINI ANLATTI

Hayvancılık konusunda da bilgi veren Başkan Gönül “2023 yılı Şefaatli ilçesinde 700 baş yerli ırk, 4 bin 400 baş kültür ırkı, 2 bin 900 baş kültür melezi olmak üzere toplam 8 bin büyükbaş hayvan, 28 bin baş koyun ve 1 bin 200 baş keçi olmak üzere toplam 29 bin 200 küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu söz konusu küçük ve büyük baş hayvanlara gerekli olan aşılamaların yapıldığı ve yapılmaya devam ettiği, ayrıca 250 arı kovanı, 12 bin 875 yumurtacı tavuk, 4 bin 150 hindi, bin ördek ve 9 bin kaz olmak üzere 27 bin 25 kanatlı mevcudu bulunduğu komisyonumuzca uygun görüldü” dedi.

KÖY YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALAR AKTARILDI

Gündemin ikinci maddesinde İl Özel idaresi 2022 mali yılı programı kapsamında Şefaatli ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan veya devam eden 1’inci ve 2’nci kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan ve onarımlar hakkında Köye Yönelik Hizmetler komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz tarafından okunan raporda şu ifadelere yer verildi; “İl Özel İdaresi 2022 mali yılı yatırım programı kapsamında İlimiz Şefaatli ilçe merkezi – Halaçlı Paşaköy köyleri arası ve Merkez İlçe hududu mevkileri arası 0,650 Km beton kaplama yol çalışmasının yapıldığı, Yozgat yol ayrımı- Seydiyar arası ve SeydiyarKüçükincirli köyü arası 3 Km’lik 2. kat asfalt kaplama yol yapıldığı, İlçeye bağlı köy yollarında 216 km’lik asfalt yolun bakım ve onarımında 3.723 ton yama malzemesi kullanılarak yama çalışmasının yapıldığı, Ayrıca ilçeye bağlı köy yollarında gereken bakım ve onarımların ihtiyaç duyulması halinde yapılmaya devam ettiği komisyonumuzca tespit edildi.” Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

KANALİZASYONA 450 BİN ÖDENEK AYRILDI

Gündemin üçüncü maddesinde İl Öze İdaresi 2022 mali yılı programı kapsamında Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerde yaptırılan ve yapımı devam eden köprü menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım ve onarımlarının genel durumu hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Komisyon Başkanı İrfan Coşgun tarafından okunan raporda şu ifadelere yer verildi; “İl Özel idaresi 2022 mali yılı yatırım bütçesinden 6 adet köye kilitli parke yaptırılması amacıyla 405 bin lira ödenek ayrıldığı, ancak ilçeye bağlı fazlaca köy olduğundan diğer harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin ödenek tahsis değişikliği yapılarak ilçeye bağlı köylerde 2 bin 350 lira bedelle kilitli parke yapım işi fiziki olarak yüzde 100 oranında tamamlanmıştır. Başçatak köyüne 153 bin 400 lira bedelle kilitli parke yapım işi yapılmıştır. 2022 mali yılı kanalizasyon yapım projesi kapsamında ilçeye bağlı muhtelif köylerin ve 4 adet köyün kanalizasyon yapım bakım ve onarım giderlerinde sarf edilmek üzere 450 bin lira ödenek tahsis edildiği tahsis edilen ödenekten 290 bin lira bedelle Boğazköy köyü kanalizasyon bakım ve onarım işinin yaptırıldığı, diğer bakiye kalan ödeneğin kilitli parke yapım projesine aktarıldığı, 2022 mali yılı bütçesinden köprü ve menfez yapım projesi kapsamında ödenek ayrılmadığından köprü menfez çalışmasında her hangi çalışma yapılmadığı, yapılan incelemelerden anlaşıldı.” Alpaslan Demir