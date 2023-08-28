380 markanın ev sahipliği yaptığı Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarının bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirildi. Fuar, birçok ilden gelen misafirleri ve tarım ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşları ağırladı.

Modern teknolojinin ürünü olan tarım makinaları, sulama sistemleri, organik gıda ürünleri ve hayvancılığa dair yenilikleri içerisinde barındıran Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Kent Park fuar alanında 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

KOBİ fuarcılık tarafından hazırlanan Yozgat 13. Tarım ve Hayvancılık Fuarı 24-27 Ağustos tarihleri arasında açık kalarak 143 bin 700 ziyaretçisini ağırladı. Fuarda tarıma dayalı ürünler, tarımda kullanılan ekipmanlar yer aldı.

Fuarın son bulması dolayısıyla açıklamada bulunan KOBİ Fuarcılık Sahibi Ömer Faruk Tokat, şu bilgileri aktardı: “380 markanın sergilendiği 13. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarını 143 bin 700 kişi ziyaret etmiş ve fuarda 830 milyon liralık işlem hacmi gerçekleşmiştir. Fuar çevre farklı illerde de büyük ses getirmiş olup Sivas, Amasya, Çorum, Tokat, Kırşehir illerinden de yoğun ziyaretçi ağırlamıştır.”

“143 BİN 700 KİŞİ AĞIRLADIK”

KOBİ Fuarcılık Sahibi Ömer Faruk Tokat, fuarda 830 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştiğinin altını çizerek açıklamasına devam etti. Tokat, “24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında 9 bin metrekare kapalı 20 bin metrekare açık alana sahip Yozgat Fuar Merkezi'nde Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından 13. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlendi. Yozgat’ın ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olmasından dolayı stratejik açıdan merkez konumunda olan Yozgat’ın E-88 kara yolu üzerinde ve ülkenin tam ortasında bir il konumunda olması hasabiyle doğu ile batının bağlantı yollarının il merkezinden geçmesi ve diğer illerin Yozgat'a mesafelerinin yakın olması sebebiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen 380 marka ve 143 bin 700 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlen organizasyon, başta Türk tarım sektörünün ilerlemesi adına yeni teknolojilerin tanıtılmasını, ürünsel bazda yeni alıcılarla buluşturulmasını, teknik ekipman ve makine konusunda yeniliklerin sektör temsilcileri ile bir araya getirdi. Böylelikle yurt içindeki sektör üreticileri özellikle yurt içi ve yurt dışı alım heyetleri ile bir araya getirilip sektörelbazda ticari bir platform oluşturuldu. Tarım sektörü denildiğinde akla gelen bütün ana başlıkların yer aldığı bu organizasyon, yurt içi ve yurt dışı alıcıları ve ilgilileri Yozgat ilinde buluşturdu” ifadelerini kullandı.

“FUAR BİRÇOK KATKI SUNDU”

Fuarın katılımcılara katkısını anlatan Tokat, “Doğru pazar doğru hedef kitle, bayilik dağıtım ve hizmet kanallarını genişletme için fuara katılım sağlandı. Fuar; bayi, alt bayi, distribütör firmalarla buluşabilme, yeni temsilcilikler vermek ve müşteri portföyünü arttırmak, rakip malların fiyat, çeşit ve kaliteleri açısından karşılaştırmalarını yapma fırsatı, ihtiyaç sahipleri ve yeni müşterilerle birebir görüşmek ve doğrudan satış imkanı yakalamak, yeni teknolojilerle rekabet avantajı, karar verici konumdaki ziyaretçilerle doğrudan buluşma, geliştirmiş olunan yeni teknolojik ürün, proje ve malzemeleri kamuoyuna tanıtmak ve duyurmak, Türkiye’nin önemli tarımsal bölgelerinden birinde önemli potansiyele sahip bir şehirde olmak ve sektörü en iyi bir şekilde tanıtmak, tarımdaki son gelişmeleri, teknolojilerini imkanını ziyaretçilere sundu” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir