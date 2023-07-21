Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, tarımsal girdi fiyat endeksinde (Tarım-GFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 87,66 artış gerçekleşti.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2023

Bu arada ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,10 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,61 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,20 artış gerçekleşti. İGF

Ana ve alt gruplara göre Tarım-GFE ve değişim oranları (%), Mayıs 2023