Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ildeki çiftçilere destek vermek amacıyla tarımsal destek ödemelerine devam ediyor. Bu kapsamda aldığı yeni kararla, ikinci ürün olarak soya yetiştiriciliği yapanlar, diğer ürünlerin destekleme tutarı fazla olmasına rağmen, soya için temel destek ödemesi de almaya hak kazanacak. Çiftçiler bu sayede soya ekimiyle para yardımlarından çift yönlü yararlanmış olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla para yardımlarının daha şeffaf ve adaletli bir şekilde gerçekleşmesi için yeni desteklere yer verildi. İl ve ilçe müdürlükleri, üreticilerin ibraz ettiği belgeleri gözden geçirerek gerçek üretim yapıp yapmadığını belirleyecek. Gerçek üretim yapmadığı tespit edilen üreticiler, tarımsal destek alamayacak ve bu sayede de para yardımlarının amaç dışı kullanılması engellenecek.

Depolama Sürelerinde De Yeni Düzenleme

Tarımsal destek çerçevesindeki ürünlerin depolama sürelerinde de yeni bir değişiklik uygulanacak. Buna göre, özellikle arpa ürünü için lisanslı depolarda destekleme dönemi başlarken, daha önce 1 Haziran tarihinde başlayan depolama süresi, 15 Mayıs tarihine alınarak çiftçilerin ürünlerini daha erken dönemde depolamaya başlamasına imkan verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın paylaştığı, “2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Söz konusu değişikliklerle birlikte çiftçiler, tarımsal desteklerden daha aktif bir şekilde faydalanabilecek ve tarımsal üretimde çeşitlilik geliştirilecek.