Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş tespit edilen 10'dan fazla gıda markasını daha açıkladı. Hileli ürünlere karşı vatandaşlara uyarılar yapılırken, etiket bilgilerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını korumak amacıyla gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen markaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak 8 sucuk, 1 salam ve 1 köfte markasının yanı sıra çok sayıda süt ürünü markasının daha ifşa edildiğini duyurdu.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşları bu hileli ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırarak, güvenilir gıda alışverişi yapmalarını ve şüpheli markalardan uzak durmalarını önerdi. Etiket bilgilerini dikkatlice okumalarının önemine değinen yetkililer, aynı zamanda Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet ve ihbar iletme imkanı sundu.

Haber Global'in aktardığına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ifşa listesinde, bazı ürünlerde ciddi sağlık risklerine yol açabilecek taklit et tespiti yer alıyor.

Bir markanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde kanatlı eti tespit edildiği, başka bir piliç sucuk ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, bir kasap köftesinde de benzer şekilde kanatlı eti tespit edildiği bildirildi.

Bakanlık, vatandaşların bu tür ürünlerden kaçınmaları gerektiğini belirterek, sağlıklı ve güvenli gıda alışverişi yapmaları için uyarılarda bulundu.