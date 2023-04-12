Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Yozgat hakkında kötü bir haberi verdi. Uzman Ökten, Türkiye'de 10 gün boyunca çöl tozu beklenmediğini söyledi.

Türkiye'de tarımın en çok yapıldığı iller arasında bulunan Yozgat, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Antalya, Mersin, Sivas ve Kayseri’nin de bu durumdan etkileneceği tahmin ediliyor.

Eskilerin, "Nisan yağmurları, balıklar için inci, yılanlar için zehir ve insanlar için şifadır" dediği çöl tozlarını içeren yağmurların içinde barındırdığı mineraller, bitkilerin gelişiminin ve veriminin yükselmesine katkı sağlayarak ve toprak verimliliğini artırıyor.

“10 GÜN GELMEYECEK”

Nisan ayında etkili olan çöl tozlarının gelmeyeceğini bildiren Ökten, "Türkiye'de kış aylarının kurak geçmesi hem içme hem de kullanma suyunu etkiledi. Önümüzdeki yıllarda bu durumu daha derinden fark edeceğiz. Kurak geçen kış, tarım faaliyetlerinde de olumsuz etkiler yarattı. Çöl tozu bu sene çok az gerçekleşti ve önümüzdeki 10 gün çöl tozu beklenmiyor. Maalesef bu durum iyi değil. Çöl tozları tarım için önemlidir. Bitkileri besler. Önceki seneler çok daha fazla ve yoğun olurdu. Bu sene, gerçekleşecek rekolteden çöl tozunun önemini anlayabiliriz" şeklinde konuştu.

ÇÖL TOZU NEDİR?

Atmosferdeki en baskın aerosol çeşitlerinden bir tanesi olan Mineral Toz Partikülleri (Çöl Tozları), Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol alabilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Arabistan Yarımadası, Asya (Gobi ve Taklamakan), Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir.

FAYDALARI BİTMİYOR

Çöl tozu sağlık sorunlarına neden olabilirken bitkiler için zararından çok faydası bulunuyor. Bitkiler için yararlı besin elementlerini barındıran çöl tozu, uzmanlara göre bir nevi doğal gübreleme etkisi yaratıyor. Tarım şehri Yozgat için de büyük önem taşıyan çöl tozu insanlar için zararlı gibi görünse de bitkilerin temel besin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca çöl tozu tarımda verimliliği artırıp denizdeki canlı yaşamına da olumlu etkiler sağlıyor. Çöl tozu bitkiler için yararlı olan besin elementleri olan demir, bakır, çinko ve fosforu içerisinde bulunduruyor. Çöl tozu mikro elementlerin doğal gübrelemesini sağlayarak tarıma büyük yarar sağlıyor. Melike Aslı Arslan