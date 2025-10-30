ATV’nin yeni dizisi ABİ’de Fırat karakterini canlandıracak Tarık Ündüz, köklü oyuncu ailesiyle gündeme geldi.

ATV’nin merakla beklenen dizisi ABİ, başlamadan oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Dizide Fırat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tarık Ündüz, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Tarık Ündüz Kimdir

1988 yılında İstanbul’da doğan Tarık Ündüz, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüyen Ündüz, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra sahne ve ekran deneyimlerini birleştirerek hem tiyatroda hem televizyon dünyasında dikkat çekici bir kariyer oluşturmuştur.

Yeni sezonda ABİ dizisinde “Fırat” karakterini canlandıracak olan Ündüz, dizide Behram’ın en güvendiği adamlarından biri olarak karşımıza çıkacak. Dizi henüz başlamadan, oyuncunun performansı sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Tarık Ündüz’ün Dedesi Kim

Tarık Ündüz, Türk tiyatrosunun efsane isimleri Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Özcan çiftinin torunudur. Sanatla yoğrulmuş bir ailede büyüyen Ündüz’ün babası da tanınan tiyatrocu Gazanfer Ündüz, annesi ise Fulya Özcan’dır.

Dedesinin sahne disiplini ve oyunculuk tutkusunu örnek aldığını her fırsatta dile getiren Ündüz, oyunculukta “doğallık ve içtenlik” ilkesini benimsediğini söylüyor. Bu yönüyle de hem aile mirasını yaşatıyor hem de kendi tarzını ortaya koyuyor.

Evli Mi Kaç Çocuğu Var

Yakışıklı oyuncu Tarık Ündüz, 21 Ocak 2021 tarihinde Burcu Çam ile evlenmiştir. Çift, sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girmiştir. Magazin dünyasından uzak, gözlerden ırak bir yaşam süren Ündüz çifti, özel hayatlarını basına kapalı tutmayı tercih ediyor.

Tarık Ündüz ve eşi Burcu Çam’ın Aslan adında bir oğulları bulunmaktadır. Oyuncu, sosyal medyada zaman zaman ailesiyle geçirdiği anlara dair küçük paylaşımlar yapsa da genellikle kariyerine odaklı bir profil çiziyor.

Oynadığı Yapımlar

Tarık Ündüz, genç yaşına rağmen birçok dizi ve film projesinde yer almıştır. Televizyonda Bahar Dalları, Not Defteri, Yaz’ın Öyküsü ve Seni Kalbime Sakladım gibi yapımlarda rol almıştır.

Sinemada da aktif olarak yer alan Ündüz, Issız Adam, Adab-ı Muaşeret, Biz Size Döneriz ve Mihrez Cin Padişahı filmlerindeki performansıyla beğeni toplamıştır.

Son olarak ABİ dizisinde Fırat karakteriyle ekranlara dönen oyuncu, dizi yayınlanmadan bile sosyal medyada gündem olmayı başardı.