Başkan Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kamu Çerçeve Protokolü’nde pek çok kazanım elde edildi dedi.

GÜNLÜK YEVMİYE 725 TL OLDU

Akyol, Tarafların imza altına aldığı tarihi Kamu Çerçeve Protokolü’nde en düşük günlük yevmiye 725 lira olarak belirlenirken, en düşük aylık brüt ücret 21 bin 750 lira olduğunu söyledi.

SOSYAL YARDIM ve EK ÖDEME ARTTI

Başkan Akyol, Kamu Çerçeve Protokolü’nde Aylık sosyal yardım: bin 595 lira, günlük yemek yardımı net 94 bin 25 lira, yıllık giyim yardımı bin 015 lira, olarak belirlenirken, ek ödeme yıllık 3 bin 625 lira oldu dedi.

GECE ZAMMI VE FAZLA ÇALIŞMA

Yüzde 8 oranında gece zammı verilmesi kararlaştırılan Protokolde, daha önce sözleşmesinde bu zamdan daha yüksek gece zammı alanlar yüksek olan gece zammını almaya devam edeceğini belirten Başkan Akyol, Kamu Çerçeve Protokolü: fazla çalışma ücretlerine yüzde 70 oranında artırımlı ödenmesi, hizmet zammı her kıdem yılı için 15 lira güncellenmiştir. İş priminin yüzde 4-5-6 oranlarında uygulanmasına karar verilen KÇP’de, mevcut sözleşmelerinde iş primi olanlara bu maddenin uygulanmayacağı da kaydedilmiştir ifadelerini kullandı.

İKRAMİYELER 60 GÜN OLDU

Akyol, İmzalanan Protokole göre kamu işçisinin ikramiyeleri 60 gün olarak belirlenirken, Gazi, Terör Mağduru ve şehit yakını işçiler için yüzde 10’luk prim getiriliğini ifade etti.

TEŞEKKÜR EDERİZ

Başkan Akyol, Kamu Çerçeve Protokolü’nden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan’a ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na teşekkür ederiz. Tüm kamu işçilerine hayırlı olsun diye konuştu. Alpaslan Demir