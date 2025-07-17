Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, gençleri tarih ve kültürle buluşturmak amacıyla düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı etkinlikleri kapsamında Çanakkale’ye kültürel bir gezi düzenledi. Geziye katılan 40 genç, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen gençlik kampları, 2025'te 43 kamp merkezinde faaliyetlere başladı.

Faaliyetler kapsamında Yozgat’tan Çanakkale’ye giden 40 genç tarihi anlara şahitlik etti. Conk Bayırı, Seyit Onbaşı, 57.Alay Şehitliği ve Şehitler Abidesi gibi çeşitli yerleri gezen gençler, düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Çanakkale’nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiler.

GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen program, bu yıl 5 bin 72 kişinin katılımıyla start aldı.

Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 4 döneme ayrılan 2025 yılı gençlik kamplarında, toplam 42 bin 364 gencin ağırlanması planlanıyor. Yazın yapılacak doğa ve deniz kamplarına ise 50 bine yakın gencin katılması ön görülüyor.

"Doğa ve Deniz Kampı", "Bir Destandır Çanakkale" ve "Medeniyet Tarih Kültür Kampları" gibi projelerle toplam bin 270 genç farklı kamplara gönderilecek. Bu kamplar sayesinde gençler hem eğlenecek hem de Türkiye’nin tarihini ve doğal güzelliklerini keşfedecek.