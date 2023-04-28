Düzenlenen operasyonda 67 adet sikke, 1 adet yüzük, 4 adet obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınan şüpheli şahısların kullandığı otomobil 27 Nisan 2023 Perşembe günü Kırıkkale-Yozgat Karayolu güzergâhında Saray köyü mevkiinde durdurulup otomobilde bulunan (M.K.) ve (C.Ş.) isimli (2) şüpheli şahıs gözaltına alındığı ifade edildi.

Otomobilde yapılan aramada; 67 adet sikke, 1 adet yüzük, 4 adet obje olmak üzere toplam (72) adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen (72) adet tarihi eser niteliğindeki malzemeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Alpaslan Demir