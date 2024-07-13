Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın tarih ve kültürünü gelecekte buluşturmaya, kimlikle yapıları geleceğe taşımaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Arslan, Cevizli Konak ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını dile getirerek, Yozgat halkını Cevizli Konağını ziyaret etmeye davet etti.

Yozgat konaklarıyla daha da güzel ve bizim yapılacak çok işimiz var diyen Başkan Arslan, “Yozgat’ta 100 yıllık tarihi Cevizli Konağı restore edildi.

Yozgat’taki tarihi dokuyu yeniden canlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallemizin genci, yaşlısı, ihtiyarı, kadını, erkeği ve çocuğu bu konakta vakitlerini geçirecek” ifadelerini kullandı.