Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde doğdu. Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğudur.

Annesi Şefika Hanım, babası Kemal Ortaylı'dır. 1949 senesinde 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Daha sonra taşındıkları Ankara'da etlik ilkokulunda öğrenim gördü.

Almanca öğrenmesi için gittiği İstanbul Avusturya Lisesi'nde hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı okumasının ardından Ankara Atatürk Lisesi'ne geçti. Atatürk Lisesi'nden 1965 senesinde başarıyla mezun oldu.

Annesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev sürdüren İlber Ortaylı, Rusça'yı, Rusya tarihini ve edebiyatını annesinden öğrendi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde eğitim aldı.

Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı tezi ile 1974 senesinde doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979 yılında doçent oldu. 1982 senesinde devletin akademik politikalarına tepki olarak görevinden istifa etti.