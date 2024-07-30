Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşma yolunda. İç piyasada yatırımcıların gözleri altın, dolar ve borsada olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta borsa rekor seviyelerin hafif altında düzeltme hareketleri gösterirken, gram altındaki sert düşüş dikkat çekti. Dolar/TL kuru ise defalarca 33'ün altına indi. Ekonomist Belgin Maviş, gram altındaki düşüşün sebeplerini açıklarken, dolar için de kritik bir tarih verdi. İşte detaylar...

BORSA İSTANBUL REKOR KIRDI

Son dönemde 11 bin 250 puanı aşarak rekor kıran Borsa İstanbul'da yön arayışı sürüyor. Endeks, geçtiğimiz hafta hafif satıcılı seyrederken, altın fiyatlarında tansiyon yükseldi. 17 Temmuz'da tarihi rekor kıran altın fiyatları, sonrasında sert düşüş gösterdi. Altın ve borsadaki bu hareketlenmelerin nedeni ne?

DOLAR/TL'DE KARARSIZLIK SÜRÜYOR

Geçen hafta dolar/TL defalarca 33'ün altını gördü. Ancak kurda belirgin bir kararsızlık gözleniyor. Dolar/TL'de 33 civarında fiyatlama devam ediyor. Peki, dolarda aşağı yönlü hareketler gelir mi?

EKONOMİST BELGİN MAVİŞ'İN AÇIKLAMALARI

Belgin Maviş, gram altındaki düşüşün iki ana nedenini açıklarken, dolar için de önemli bir tarih verdi. Maviş'in açıklamaları şu şekilde: "Borsada cuma günkü kapanış 10 bin 891 puanda gerçekleşti ve yüzde 0.18'lik bir değer artışı kaydedildi. Hafta genelinde ABD'den gelen büyüme verileri ve Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi. Ayrıca ABD'de yarıştan çekilen Joe Biden'ın yerine Kamala Harris'in, Donald Trump ile aralarındaki oy farkının 1 puana inmesinin etkisi de hissedildi.

BORSAYI YUKARIDA TUTAN ETKENLER

Borsada 11 bin 250 puan seviyeleri test edildikten sonra bir geri çekilme gözlendi. Türkiye’nin gri listeden çıkması, not artışı ve yabancı yatırımcıların bankacılık sektörüne olan ilgisi, endeksi yukarı çekti. Merkez Bankası'ndan gelen sıkı duruş açıklamaları ve enflasyon beklentileri de piyasaları etkiledi. Gram altında ise geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşandı. Dolar/TL kurunun 33 liranın altına inmesi, gram altındaki düşüşün başlıca nedeniydi. Gram altının 2500 liranın altına inmesi, alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

DOLAR/TL'DE ABD SEÇİMLERİ BELİRLEYİCİ

Dolar/TL'nin seyrini ABD seçimleri ve başkan adaylarının açıklamaları belirleyecek. ABD'nin tahvil ihracı, dolar tarafındaki dalgalanmaların ana nedenidir. Yurt içinde ise yüksek faiz oranları, yatırımcıları mevduat faizlerine yönlendiriyor ve bu da kurda baskıya neden oluyor. Dolar/TL'de 32.80 seviyelerine doğru bir geri çekilme, yatırımcılar için cazip olabilir. Eylül sonuna kadar dolarda yukarı yönlü hareket beklemek için erken olduğunu düşünüyorum."