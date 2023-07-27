Müdür Aksoy, “Paylaşımda belirtilen tarihlere ve saatlere dikkat edilerek mağduriyetlerin yaşanmaması önemle rica eder, sınava katılacak öğrencilere başarılar dilerim” dedi.

Aksoy yaptığı açıklamada; “2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı 3’üncü dönem sınavları için online (çevrimiçi) sınav sistemi 28 Temmuz 2023 Saat: 09.30’dan- 09 Ağustos 2023 Saat: 23.59’a kadar tarihleri arasında açılacaktır. Ceza ve İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2023-2023 eğitim ve öğretim yılı 3’üncü dönem sınavları için online (Çevrimiçi) sınav sistemi 18 Temmuz 2023 Saat:09.30’da – 09 Ağustos 2023 Saat: 23.59’a kadar tarihleri arasında açılacaktır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir