Müdür Aksoy, “Paylaşımda belirtilen tarihlere ve saatlere dikkat edilerek mağduriyetlerin yaşanmaması önemle rica eder, sınava katılacak öğrencilere başarılar dilerim” dedi.

Yeni meydan ismini aldı  Yeni meydan ismini aldı 

Aksoy yaptığı açıklamada; “2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı 3’üncü dönem sınavları için online (çevrimiçi) sınav sistemi 28 Temmuz 2023 Saat: 09.30’dan- 09 Ağustos 2023 Saat: 23.59’a kadar tarihleri arasında açılacaktır. Ceza ve İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2023-2023 eğitim ve öğretim yılı 3’üncü dönem sınavları için online (Çevrimiçi) sınav sistemi 18 Temmuz 2023 Saat:09.30’da – 09 Ağustos 2023 Saat: 23.59’a kadar tarihleri arasında açılacaktır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir