Otel ve kafe olarak hizmet verecek olan Türkay Konağı’nı ziyaret edenler, büyüleyici bir atmosferle karşılaşıyor. 2014 yılında duayen turizmci Sami Türkay tarafından satın alınan konak, Türkay’ın anne ve babasına ithafen aslına uygun şekilde restore edildi. Tarihin kokusunu hissettiren konağın içerisinde ’Sofa Konsolos Masa’, ’Anı Odası’, ’Aynalı Oda’, ’Garb Odası’, ’Sevgi Odası’, ’Şark Odası’, ’Harç Evi’, ’Tandır Evi’, ’Sergi Odası’ ve ’Aş Evi’ gibi birbirinden etkileyici mekanlar bulunuyor. 120 yıldır ayakta kalmayı başaran Türkay Konağı, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından hizmete açıldı.

Konağın Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanı gibi birçok önemli tarihi olaya tanıklık ettiğini dile getiren Sami Türkay, "Restorasyonu tamamlanan bu tarihi konak otel ve kafe hizmeti ile birlikte Sivrihisar’a özgü yemeklerle kültürel bir atmosfer sunmaktadır. Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimize geleneksel Türk misafirperverliğini yaşatmayı hedefliyoruz. Türkay Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış ’Özel Konaklama Tesisi’ unvanına sahip olan Eskişehir’deki ilk ve tek butik konaklama tesisi olma özelliğini taşımaktadır. Konaktan elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, yardıma muhtaç ailelere destek ve konağın doğal ihtiyaçları için kullanılacaktır" dedi.

Sami Türkay ayrıca, kendisi ve eşi Nurcan Ateş Türkay’ın doğa ve çevre dostu olmaları sebebiyle konak içinde hiçbir plastik ürün veya malzeme kullanılmadığını vurguladı. Açılışı gerçekleştirilen konağa AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da ziyarette bulundu. İHA