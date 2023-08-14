Aydıncık ilçesinde yaşayan Erol Gürgen, memleketlerin kültürel ve tarihi simgelerini tasarladığı baston ve asa başlıklarına işliyor.Aydıncık Belediyesi tarafından kurulan sanat atölyesinde, memleketlerin tarihi ve kültürel varlıklarını 3 boyutlu maketler haline getirerek ülke ekonomisine kazandıran Erol Gürgen, şimdi de kültürel ve tarihi yapıları gürgen ağacından tasarladığı baston ve asalara işleyerek kurum, kuruluş ve kişilere özel üretim yapıyor.

Yaklaşık 8 yıldır kentlerin tarihi ve kültürel yapılarını 3 boyutlu maketler aracılığıyla günümüze taşıyan Gürgen, özel desen ve motiflerle ürettiği baston ve asalarıyla da tarih ve sanatın eşsiz sunumunu ortaya çıkarıyor.

İlçede açılan sanat atölyesinde tarihi ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Gürgen ayrıca kursiyerlerin gelişimine katkıda bulunarak sanata ve tarihe olan ilgi, alakalarını artırmayı hedefliyor. Yaşları 10 ila 18 arasında değişen kursiyerler, sanatın büyülü dünyasıyla tanışarak üretkenlikleri ve ifade becerileri gelişiyor.

BASTON ATÖLYESİ KURARAK ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Birçok ilin kurum ve kuruluşların, tarihi ve kültürel yapılarını 3 boyutlu maketler halinde günümüze taşıdığını söyleyen Erol Gürgen, “Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Ankara'da atölyem vardı, burada birçok kurum ve kuruluşun biblolarını, plaket ve ödüllerini yaparken 2015 yılında davet üzerine Aydıncık ilçemize geldim. Aydıncık Belediyesi tarafından ilçemize sanat atölyesi kuruldu. Daha sonra şirketleşerek şu anki konumumuza geldik. Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi şu anda birçok ilin kurum ve kuruluşlarının tarihi, kültür ve folklorik yapılarının maketlerini yapmaktadır. Şu anda da var olan atölyenin üzerine baston atölyesi olarak neden devam etmeyelim dedik. Çünkü aynı formlarda aynı kültürel varlıklarımızı, değerlerimizi bastona yansıtmak istedik. KOP üzerinden ‘Geleneksel El Sanatlarını Yaşatıyoruz’ projesi hazırlayarak baston atölyemizi kurmuş olduk. Buradaki gençlere geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve devam ettirmek üzere bu atölyeyi kurduk ve şu anda gürgen ağacından özellikle baston başlıkları tasarımları yaparaktan piyasaya girmiş bulunuyoruz.” dedi.

BASTON VE ASALAR GÜCÜN ASALETİN SİMGESİ

Kişiye, kurum ve kuruluşlara özel baston ve asaların üretildiğini de belirten Gürgen, “Şu anda 8 yıldır var olan bir zaten müşterimiz vardı. Türkiye’nin birçok iline tarihi ve kültürel varlıklarımızın maketlerini yapıyorduk artık baston tasarımlarını da yapmaya başladık. Bütün illere kendi değerlerini gösteren başlık tasarımlarımızı yaparak baston ve asalarımızı ürettik. Baston ve asalarda özellikle özel tasarımlara yer veriyoruz. Boğa figürlü Hitit motifli bastonlarımız var. Bölgemizdeki ametist ve kalsedon taşlarımızı kullanarak asa ile birleştirdik. Özel bir tasarım çıkardık. Bastonlar şu an da vücudumuzun ihtiyacı değil de, daha çok gücün asaletin simgesi olarak kullanılıyor. Bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Biz kişiye, kurum ve kuruluşlara özel baston ve asa üretiyoruz.” şeklinde konuştu. İHA