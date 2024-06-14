Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı nedeniyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Toplam 4,2 milyar lira ödeme, 560 bin vatandaşın hesaplarına yatırılacak.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı programının 2006 yılında engelli bireylerin aileleri tarafından desteklenmesi amacıyla başlatıldığını hatırlatarak, bu programla aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde yapılan bu ödemelerin, vatandaşların bayramı daha rahat geçirmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Hak sahibi her kişiye aylık 7.608 lira ödeme yapılacağını belirten Bakan Göktaş, toplam 4,2 milyar liranın hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde engellilik alanındaki sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Bu önemli ödeme, engelli bireylerin ve ailelerinin bayram sevincini daha da artıracak. Bakanlık, sosyal yardımların zamanında ve düzenli olarak yapılması konusunda titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Özetle, Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekilen Evde Bakım Yardımı ödemeleri, vatandaşların bayramı huzurlu ve rahat geçirmelerine olanak tanıyacak. 4,2 milyar lira tutarındaki ödeme, bugün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.