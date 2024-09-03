Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde büyük bir arsa satış kampanyasına imza atıyor. Toplamda Yozgat dahil 53 ili kapsayan bu kampanya kapsamında, 747 farklı arsa yüzde 20 indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

İSTANBUL, ANKARA VE MUĞLA GİBİ BÜYÜKŞEHİRLERDE SATIŞLAR BAŞLIYOR

Kampanyanın dikkat çeken noktalarından biri, İstanbul, Ankara, Adana ve Muğla gibi büyükşehirlerde de arsa satışlarının yapılacak olması. Açık artırmalar, 10-12 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlgilenen vatandaşlar, belirtilen tarihlerdeki müzayede oturumlarına katılabileceği gibi online olarak da teklif verebilecek.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ VE YERLERİ

Ankara: 138 arsa, 10 Eylül 2024

İstanbul: 71 arsa, 12 Eylül 2024

Mersin: 76 arsa, 12 Eylül 2024

Adana: 34 arsa, 11 Eylül 2024

Muğla: 41 arsa, 11 Eylül 2024

DİĞER İLLERDE DE YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

10 Eylül 2024 Salı günü saat 10.30’da başlayacak olan diğer illerdeki açık artırmalarda ise Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat’taki arsalar satışa sunulacak.

Açık artırmalar, Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu’nda, İstanbul'da ise TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak. Online teklifler ise emlakmuzayede.com.tr üzerinden verilebilecek.

Arsalar, sanayi yatırımları, konut projeleri ve tarım amaçlı kullanımlar için farklı metrekare ve fiyat seçenekleriyle satışa çıkacak. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim sağlanırken, yüzde 25 peşinatla 24 ay vadeli ödeme seçenekleri de sunulacak.