Akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Brent petrol fiyatlarının pandemi dönemiyle birlikte yükselişe geçmesi, akaryakıt fiyatlarının da yukarı yönlü hareketine neden olmuştu.

2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarında büyük bir artışa sebep olurken, son olarak Orta Doğu'da yaşanan gerilim de akaryakıt üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Türkiye, bu olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Yüksek enflasyonla birlikte dünya genelindeki olumsuz gelişmeler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlara yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde benzine 2 TL, motorine ise 1 TL 68 kuruş zam yapılmıştı. Bugün ise benzine ve motorine 13'er kuruş daha zam yapılacak. Bu zam, gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak.

Ayrıca, önümüzdeki hafta ÖTV artışı nedeniyle benzin ve motorine en az 2.5 TL zam bekleniyor. Son 10 gün içinde benzine toplamda 4.63 TL zam yapılmış olacak ki bu da yaklaşık %12'lik bir artışa denk geliyor. Art arda gelen zam dalgası, araç sahiplerini ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde fiyat artışlarının devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Gece yarısı yapılacak fiyat güncellemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki bu hızlı artışın etkileri daha da hissedilebilir hale gelecek.

YOZGAT’TA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin litre fiyatı: 42.00 TL

Benzin litre fiyatı: 42.50 TL

Haber Merkezi