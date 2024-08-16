2024-2025 Av sezonu 10 Ağustos 2024 tarihinde Ege Bölgesinde (Manisa, İzmir, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale illerinde) ve Marmara Bölgesinde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinde) başlayacak.

24 Ağustos 2024 tarihinde Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karedeniz ve Batı Karadeniz Bölgelerinde, 31 Ağustos 2024 tarihinde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde av sezonu açılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 9.Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Merkez Av Komisyonu, Av Döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 14 Temmuz 2024 tarihli ve 32602 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Merkez Av Komisyonu; avın açılış ve kapanış tarihlerini, Avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, Avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir. Buna göre avlanma; 10 Ağustos 2024 tarihinde Ege ve Marmara Bölgelerinde, 24 Ağustos 2024 tarihinde Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karedeniz ve Batı Karadeniz Bölgelerinde, 31 Ağustos 2024 tarihinde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmî tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Yaban domuzu ve 1. Grup kuşlar ile 3. Grup kuşların avı ilave olarak Salı günüde yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Bakanlığımız Bölge Müdürlüğü (Doğa Koruma ve Milli Parklar) İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 23 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur” ifadelerine yer verildi.