Cadde Taraftar Derneği Başkanı Baki Tarikçi ve beraberindeki taraftar grubu, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül’ü ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İl Ocak Başkanı Fatih Akgül misafirlere 100 adet atkı hediye ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan İl Ocak Başkanı Fatih Akgül, gençlerin taraftarların ve ülkücü hareketin aynı yürekle bir araya geldiğinde güçlü bir ruh ortaya çıkıyor dedi.

Cadde Taraftar Derneği Başkanı Baki Tarikçi’ye ve taraftar grubuna teşekkür edilirken, şehrin değerine değer katan birlikteliklerin devam etmesi temennisinde bulunuldu.