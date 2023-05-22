Çelenk sunumun ardından Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürü İsmail Ertürk, kurumla ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Ertürk yaptığı açıklamada; “ İki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı olan Genel Müdürlüğümüz, 23 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğü ile Ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 15 milyon civarında işlem hacmi ile 25-30 milyon vatandaşımıza hizmet sunan ve bugün 176. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan köklü bir kurumdur. 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Genel Müdürlüğümüz 1871 'de Defter-i Hakani Nazırlığı ismiyle ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıma bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla tam 176 yıldır siz vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, Webtapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, Türkiye Tapu, 3 Boyutlu Kadastro, MEGSİS, Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemi gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Son olarak İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülüne, Webtapu Sistemi Projesi ile layık görülen Genel Müdürlüğümüz, teknolojik gelişmelerde en önlerde yer alan Devlet Kurulularından biridir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla, hem çalışanlarımızın isteklerini hem de vatandaşımızın işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba harcamaktayız. Bu yoğunluğun yansıması olarak saniyede ortalama bir işlem gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler neticesinde “Türkiye’de 2022 yılında yapılan işlemler ile Devletimize 24 milyar 319 milyon lira harç geliri aktarılmıştır. 2022 yılında fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımız sayesinde önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bu Projelerimizden bazıları; Tapu Başvuru Sorgulama, Güvenilir Hesap. Sanal Müze, 3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi, Değer Bilgi Bankası ve Toplu Değerleme Sistemi, Tek Sistem Tek Koordinat, Tusaga-Aktif (CORS) Projesi, Harita Bilgi Bankası Sistemi, Tarbis Projesi. Türkiye Tapu (Hizmetin Ortak Noktası); Mekana ve kişiye bağlı kalmadan personelimizin bilgisinden etkin biçimde faydalanarak, minimum zamanda maksimum verimlilikle işlemleriniz gerçekleştirilmektedir. TKGM Kalite Yönetim Sistemi ile TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi alarak kamu kurumlan içerisinde tüm birimleri ile kalite yönetim sistemine geçen ‘Tik Yaygın Kamu Kurumu” olma unvanına eriştik. Diğer kurulularla yapılan bilgi ve belge paylaşımı sayısal ortamda sağlanmakta, raporlama fonksiyonları sayesinde istatistiki bilgilere daha kolay ulaşılmaktadır. Bugün, kuruluşunun 176. Yıl dönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir