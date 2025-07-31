Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek uygulama ile iki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin, sahibinin izni olmadan kiralanabileceğini açıkladı. Arazisinin kiralanmasını istemeyenler için 45 günlük süre tanındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. 1 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, iki yıl üst üste ekilmeyen tarlalar, mülk sahibinin izni aranmaksızın kiraya verilebilecek.

Yeni sistem, 2023 yılında kamuoyuna duyurulan düzenlemenin devamı niteliğinde. Resmî olarak 1 Eylül 2025'te başlayacak uygulamayla birlikte, iki yıl boyunca boş bırakılan tarım arazileri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üçüncü kişilere kiralanacak. Bu kiralama işlemi, yalnızca tarımsal üretim amacıyla gerçekleştirilecek.

Arazisinin kiralanmasını istemeyen tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise 45 günlük başvuru süresi. 1 Eylül 2025 itibarıyla başlayan bu süre içinde yetkili mercilere başvurarak itirazda bulunmayan toprak sahiplerinin arazileri, 16 Ekim 2025’ten itibaren kiraya verilecek.

Yapılacak kiralama işlemlerinden elde edilecek gelirler, herhangi bir kesinti yapılmaksızın doğrudan arazi sahibinin banka hesabına yatırılacak. Bakanlık, bu sistemle hem üretime kazandırılmayan verimli toprakları yeniden kullanıma açmayı hem de arazi sahiplerinin ekonomik kaybını önlemeyi hedefliyor.