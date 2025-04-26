Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni yönetmelikler, hisseli tapu sahiplerinin mülkiyet haklarını yeniden şekillendiriyor.

Bu düzenlemeler, özellikle taşınmazlar üzerinde ortak payı bulunan kişiler için büyük bir önem taşıyor. Hissedarların hak kayıplarına uğramaması için belirli bir süre zarfında harekete geçmeleri gerektiği ifade ediliyor.

90 GÜNLÜK SÜREYE DİKKAT!

Yeni düzenlemeyle birlikte, taşınmaz sahiplerinin satış işlemleri sırasında hissedarların hak kaybı yaşamaması adına kritik bir süre tanınıyor.

Hissedarların, taşınmaz üzerindeki payları satın alması durumunda öncelikli alım hakkını kullanabilmesi için, satış işlemine dair bildirimden itibaren 90 gün içinde harekete geçmeleri gerekiyor.

Türk Medeni Kanunu'nda “ön alım hakkı” veya halk arasında bilinen adıyla “şufa hakkı” olarak tanımlanan bu hak, hissedarların, diğer hissedarların taşınmazlarındaki paylarını satmaları durumunda, bu payları öncelikli olarak satın alma hakkını tanıyor. Ancak, bu hakkı kullanabilmek için belirtilen 90 günlük sürenin kaçırılmaması son derece kritik bir öneme sahip.

90 GÜN SONRASI HAK KAYBI

Eğer bu 90 günlük süre içinde hissedarlar, taşınmazdaki payı satın almak üzere gerekli başvuruyu yapmazlarsa, söz konusu ön alım hakkını kaybedecekler.

Yeni düzenleme ile birlikte, noter aracılığıyla bildirilen satış işlemleri sonrasında herhangi bir dava açılmaması halinde, bu hak kalıcı olarak kaybedilmiş olacak. Hissedarların bu konuda uyanık olmaları, hak kayıplarını engellemek adına büyük önem taşıyor. Bu süreçte yapılacak her türlü yasal işlem, taşınmaz sahiplerinin haklarını korumada belirleyici olacak.

Bir diğer önemli düzenleme ise, satış öncesinde feragatname alınmasının zorunlu hale getirilmesi. Bu uygulama, özellikle taşınmazlarda paydaş olan hissedarların, satış işlemine karşı çıkarak hukuki sürece başvurabilecekleri durumları önlemeyi hedefliyor. Feragatname, diğer hissedarların taşınmaz üzerindeki payların satışına itiraz etme hakkını ortadan kaldırarak, olası dava süreçlerinin önüne geçiyor.

Ancak, feragatname verilmemesi durumunda, satış işleminden sonra diğer hissedarlar, iki yıl içinde dava açma hakkına sahip olacak.

Bu, özellikle uzun süreli ve karmaşık yasal süreçlerin önüne geçmek amacıyla getirilen önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Hissedarlar, satış işlemi sonrasında herhangi bir hukuki sorun yaşanmaması için feragatnameyi mutlaka almalı. Aksi takdirde, taşınmaz sahipleri, dava sürecinde önemli kayıplar yaşayabilirler.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yeni düzenlemelerin devreye girmesiyle birlikte, vatandaşların hisseli taşınmazlarındaki gelişmeleri daha yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, özellikle 90 günlük sürenin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu sürenin geçirilmesi halinde, hissedarların geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşayabileceği belirtiliyor. Hissedarlar, satış işleminden önce haklarını korumak için derhal harekete geçmeli ve gerekli işlemleri zamanında yapmalıdır.

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNDE YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemeler, taşınmaz mülkiyetinde daha güvenli bir sistem kurulmasını amaçlıyor.

Hissedarların, satış işlemleri sırasında karşılaşabilecekleri olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi, yasal süreçlerin daha sağlıklı işlemesi ve taşınmazlar üzerindeki hakların korunması hedefleniyor. Ancak, sürecin dikkatlice izlenmesi ve belirlenen sürelerin kaçırılmaması, hissedarların haklarının güvence altına alınmasında önemli rol oynayacak.

Bu kapsamda, hisseli tapu sahiplerinin, taşınmazlarındaki gelişmeleri düzenli olarak takip etmeleri ve yasal haklarını koruma noktasında bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerektiği belirtiliyor. 90 günlük süreyi kaçıranlar için telafisi olmayan hak kayıpları yaşanabilir, bu nedenle ilgili tüm işlemler zamanında tamamlanmalıdır.