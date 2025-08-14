Balıkesir’e bağlı popüler tatil beldesi Avşa Adası, eğlence hayatının tanınmış isimlerinden biri olan Tanz Ali lakaplı Ali Ümit’in ani ölümüyle sarsıldı. Avşa’nın en bilinen gece kulüplerinden biri olan TANZ Disco’nun işletmecisi olan Ali Ümit, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Tanz Ali Ümit Kimdir?

Asıl adı Ali Ümit olan ancak çevresi tarafından “Tanz Ali” olarak tanınan Ali Ümit, Avşa Adası’nın eğlence ve turizm dünyasında önemli bir figürdü.

Laz Mehmet’in oğlu olan Ali Ümit, uzun yıllardır Avşa’da hizmet veren TANZ Disco isimli mekânın işletmecisiydi. Aynı zamanda Tanz Turizm adlı işletmenin de sahibiydi.

Gerek eğlence sektöründeki etkinliği gerekse çevresiyle kurduğu güçlü bağlar nedeniyle bölge halkı ve tatilciler tarafından sevilen ve bilinen bir isimdi.

Ali Ümit Aslen Nereli?

Ali Ümit’in ailesi hakkında çok fazla kamuya açık bilgi bulunmasa da, yerel kaynaklarda aslen Karadeniz kökenli olduğu, babasının da “Laz Mehmet” olarak tanındığı belirtilmektedir.

Uzun yıllardır Avşa Adası’nda yaşayan ve işletmecilik yapan Ali Ümit’in, hayatının büyük bölümünü bu bölgede geçirdiği biliniyor.

Ali Ümit Ne İş Yapıyordu?

Ali Ümit, Avşa Adası’nda gece hayatı ve turizm sektörü denince ilk akla gelen isimlerden biriydi.

Başlıca işletmeleri şunlardı:

TANZ Disco: Avşa’nın en popüler gece kulüplerinden biri.

Tanz Turizm: Tatilcilere yönelik konaklama, eğlence ve rehberlik hizmetleri sunan yerel bir turizm işletmesi.

Yaz sezonlarında adada eğlence denince akla gelen ilk mekanlardan biri olan Tanz Disco, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıydı. Ali Ümit, bu markanın kurucusu ve yüzü olarak biliniyordu.

Ali Ümit Neden Öldü?

Ali Ümit, 11 Ağustos 2025 sabahı saat 06.00 sularında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Olay, Avşa Adası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ümit’in kullandığı araç, yolda kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı. Araç daha sonra bir kayaya çarparak durabildi.

Kazada olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrollerde Ali Ümit’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın nedeni olarak aşırı hız ya da dikkatsizlik gibi faktörler üzerinde durulsa da, olayla ilgili resmi soruşturma devam etmektedir.

Tanz Ali’nin Cenazesi Nerede Defnedildi?

Ali Ümit’in vefatı sonrası sevenleri yasa boğulurken, cenaze töreni 12 Ağustos 2025 tarihinde Avşa Fatih Camii’nde düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Tanz Ali lakaplı Ali Ümit’in naaşı Avşa Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye çok sayıda Avşa sakini, esnaf, tatilci ve çevre adalardan gelen dostları katıldı. Sosyal medya üzerinden de birçok kişi taziye mesajları paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Tanz Ali Lakabı Nereden Geliyor?

Ali Ümit, işletmesini “TANZ Disco” olarak adlandırdığı için zamanla “Tanz Ali” olarak anılmaya başlandı. Özellikle gençler arasında bu lakap oldukça bilinir hale geldi.

Her yaz sezonunda binlerce tatilcinin ziyaret ettiği mekân, DJ performansları, özel etkinlikler ve konsept partilerle adından söz ettiriyordu. Tanz Ali ise bu eğlence dünyasının sembol isimlerinden biri olmuştu.