Bir dönemin unutulmaz dansçılarından olan Tanyeli, 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Avustralya'da yaşamını sürdüren Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'ye geldi. Yapacağı operasyon sonrası eski formuna kavuşmayı ve kariyerine kaldığı yerden devam etmeyi planladığını belirten Tanyeli'nin, eski hali ve hayatı merak konusu oldu. İşte, Oryantal Tanyeli'nin hayatı ve son hali hakkında detaylar...

TANYELİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir doğumludur ve 51 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli, henüz iki yaşındayken ailesinin dağılması nedeniyle çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmiştir. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli'nin, 15 yaşında Taylan adını verdiği bir oğlu olmuştur.

İlk evliliğinden ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yapan Tanyeli, 1996 yılından bu yana Avustralya'da yaşamaktadır. Ünlü oryantal, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili ile evlenmiştir. Bodrum'da aile arasında düzenlenen küçük bir törenle nikâh masasına oturan çift, düğünlerini Avustralya'da gerçekleştirmiştir.

Tanyeli'nin kariyerine dair önemli çalışmalarından bazıları "Dans Et Benimle", "Turkish Belly Dances" ve "Dansın Kraliçeleri" isimli albümleridir.

TANYELİ'NİN SON HALİ VE AÇIKLAMALARI

Oryantal Tanyeli, konuk olduğu 2. Sayfa programında son hali ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Avustralya'da yaşayan Tanyeli, aldığı kiloları vermek amacıyla Türkiye'ye geldiğini ve geçireceği ameliyat sonrası eski formuna kavuşmayı hedeflediğini söyledi. Tanyeli'nin bu dönüşümü ve kariyerine dair planları merakla takip ediliyor.