Son yılların en bunaltıcı yaz mevsiminde vatandaşlar, sıcak havayla mücadele ediyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaparken, Yozgat’ta aktarlık yapan Mustafa Yenice, tansiyonun yükselmemesi için vatandaşlara tarçın, zencefil ve limon melisa otu gibi ürünler kullanılmasını tavsiye etti.

Kan sulandırıcı bitkisel ürünlerin sıcak havalarda tansiyonun yükselmesini önlediğini belirten Yenice, diyabet hastalarının çam çırası suyu tüketebileceğini ifade etti

“KAN SULANDIRICI BİTKİLERİ TÜKETİN”

Yenice, sıcak havalarda bitkisel ürünler ile metabolizmanın düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Bunaltıcı havalarda bazı kişilerin tansiyonunun yükseldiğini ve bunun kan basıncıyla alakalı olduğunu ifade eden Yenice, “Ne yaparsak yapalım kanı sulandırmazsak ve bitkisel şeyler kullanmazsak kan yavaş hareket edeceği için tansiyon yükseltecektir. Bunu engellemenin birinci yolu sebze ağırlıklı beslenmek. İkinci yolu güneşli havalarda belli bir sıcaklıkta dışarı çıkmamak. Üçüncü yolu da kan sulandırıcı bitkileri tüketmektir. Tarçın, zencefil ve limon melisa otu gibi bitkiler kanı sulandırır. Bu tarz bitkileri kullanarak kanın vücutta daha rahat akışını sağlamak gerekir. O zaman tansiyon dengeye girer. Ayrıca bu havalarda şeker hastaları daha çok zorlanırlar. Onlar da çam çırası suyunu içebilirler. Çamın çırasını damacananın içine atarak o suyu tüketebilirler” dedi. Haber Merkezi/İHA