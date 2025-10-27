Acı olayda, 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tankerin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Gülşen Han (40), Aysel Karay (60) ve Alihan Karay (55) olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada yaralanan Selma Karay (30), Dilan Karay (7), Derin Karay (6) ve Eymen Han (6), olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.