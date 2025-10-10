Tanju Korel, 10 Ekim 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Grenoble Üniversitesi'ne girerek eğitimini sürdüren Korel, 1966 yılında 'Perde' dergisinin düzenlediği yarışmaya katılarak birinciliği aktör Murat Soydan ile paylaştı.

Sanat hayatına aynı yıl ilk filmi olan Eşkiya'da rol alarak başlayan sanatçı, sinema dışında dizi filmlerde de oynadı.

Kendisi gibi oyuncu olan Hülya Darcan ile 1974'te evlendi.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Zeynep Busbee Korel'in babasıdır.

Bir şirkete bağlı olarak belgesel yönetmenliği de yapmıştır.

Neden Öldü?



21 Eylül 2005 tarihinde 60 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle ölen Korel, Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

Yönetmenliğini Yaptığı Filmler

Laiklik ve Laik Devlet Anlayışı

Bitlis – 1990

Kırşehir’in Dili – 1991

Çanakkale Şehitleri ve Şehitlikleri

Türk Sineması’nda Sansür ve Yasaklar