Tanju Çolak Kimdir?

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Tanju Çolak, 10 Kasım 1963 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Samsun Yolspor’da başlayan Çolak, kısa sürede gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti ve ardından Samsunspor’a transfer oldu. Burada üst üste elde ettiği gol krallıklarıyla adını duyuran efsane futbolcu, kariyerinde birçok rekor kırarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Süper Lig’de toplam 240 golle en çok gol atan 2. futbolcu unvanına sahip olan Çolak, futbolseverlerin hafızasında “Avrupa Gol Kralı” olarak yer edinmiştir. Kariyerinin en parlak dönemini Galatasaray forması altında yaşayan yıldız futbolcu, 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle sadece Metin Oktay’ın rekorunu geçmekle kalmamış, aynı zamanda Avrupa’nın en golcü ismi olmuştur.

Tanju Çolak Kaç Yaşında?

1963 doğumlu olan Tanju Çolak, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Aktif futbolculuk kariyerini geride bırakmış olsa da, futbol dünyasındaki etkisi ve anıları halen gündemdeki yerini korumaktadır.

Tanju Çolak Nereli?

Başarılı futbolcu aslen Samsunludur. Karadeniz’in futbol kültürüyle yetişmiş olan Çolak, hem Samsunspor’daki başarılarıyla hem de Türk futboluna kazandırdığı değerlerle memleketinin gururu olmuştur.

Tanju Çolak’ın Mesleği Nedir?

Futbolculuk kariyerinde gösterdiği olağanüstü başarıların ardından Tanju Çolak, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmıştır. Sırasıyla Siirtspor ve Göztepe takımlarında teknik direktörlük görevini üstlenmiş, futbol bilgisini genç nesillere aktarmaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra televizyon yorumculuğu ve spor medyasında çeşitli görevlerde bulunarak futbol dünyasındaki varlığını sürdürmüştür.

Futbol Kariyerindeki Başarıları

Süper Lig’de 7 kez gol kralı (5’i Süper Lig, 2’si 1. Lig).

1987-1988 sezonunda 39 golle Avrupa’nın en çok gol atan futbolcusu.

Galatasaray ile Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finali (1988-1989).

Fenerbahçe formasıyla 53 maçta 50 gol atarak olağanüstü bir istatistik yakaladı.

Futbolu bıraktıktan sonra 1998 yılında Fenerbahçe Stadı’nda jübile maçı yapıldı.