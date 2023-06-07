13 Haziran 2023 Salı günü Saat: 14.00’de Yozgat SMMMO toplantı salonunda düzenlenecek olan programda katılımcılara eğitim verilecek.

Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, EDM Bilişim Bölge Yöneticisi Nisam Sert’in konuşmacı olarak katılacağı seminerde Yozgat SMMMO ve EDM işbirliği kapsamında E-Dönüşüm hizmetleriyle entegre çalışan muhasebe ofisi ve mükellef yönetim platformunun Mali Müşavirlere sağladığı avantajlar konulu seminer buluşmasına davet etti.

Başkan Evcimen yaptığı açıklamada; “Düzenlenecek programda katılımcılara Beyanname Yönetim Sistemi, Mükellef Tebligat Yönetim Sistemi, Fatura Muhasebeleştirme Robotu, Banka/Pos Hareketleri Muhasebeleştirme Robotu ve Defter ve Defter Saklama yönetimi semineri, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura, E-İmza, KEP, E-Bordro, E-Mutabakat, ESMM ve E-Yedekleme eğitimi verilecektir” diye konuştu. Alpaslan Demir