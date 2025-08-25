Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 8 Nisan 1985, Ankara doğumlu.

1,85 metre boyunda ve 80 kg. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü (2006) mezunu.

Oyuncu Kariyeri

Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2007 yılından beri birçok film ve dizide rol alan Taner Rumeli, daha önce Kalbimin Sultanı, Unutma Beni, Bitmeyen Makarna, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Afilli Aşk, Sol Şerit, Asla Vazgeçmem, Analı Oğullu, Atlılar, Nuri gibi başarılı projelerde de yer almıştır.

Taner Rumeli, 2018 yılında Kalbimin Sultanı dizisinde Silahtar Ağa Musa karakterini, 2019’da Afili Aşk dizisinde Rıza karakterini canlandırdı. 2020’de Sol Yanım dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Kiminle Evlendi

Oyuncu Taner Rumeli, 14 yıllık sevgilisi Ceyda Âşık ile ikinci düğününü Ankara’da gerçekleştirdi. Çift, daha önce Âşık’ın memleketi Tekirdağ’da evlenmişti.