Taner Çetin Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Taner Çetin, son yıllarda belediye bürokrasisinde üst düzey görevlerde yer almış bir isim. Hem kültür-sanat alanındaki çalışmaları hem de kamu görevindeki yükselişi ile dikkat çeken Çetin, şimdi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve örgüt üyeliği gibi ağır suçlamaların merkezinde yer alıyor.

Kültür-Sanat Dünyasından Belediye Yöneticiliğine

1962 yılında Silivri’de doğan Taner Çetin, kariyerine halk oyunları eğitmeni olarak adım attı. Uzun yıllar bu alanda çalışan Çetin, kültür-sanat projelerinde yer aldıktan sonra kamu görevine geçti.

2000–2014 yılları arasında Avcılar Belediyesi Kültür Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atandı.

Bu dönemde, Beylikdüzü Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın kurulmasına öncülük etti.

Siyasi Organizasyonlardaki Rolü

Taner Çetin’in asıl öne çıktığı süreç, 2019 yerel seçimleri döneminde yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu dönemde, hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçim organizasyonlarında aktif rol aldı. Medya ve halkla ilişkiler koordinasyonu gibi önemli görevler üstlendi.

İBB Kariyeri

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından Taner Çetin’in yükselişi hız kazandı:

Önce İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü olarak atandı. Ardından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı görevine getirildi.

Bu görev, İBB bünyesindeki medya, tanıtım, organizasyon, halkla ilişkiler ve sosyal medya faaliyetlerinin yönetimini kapsıyor.

Yolsuzluk Soruşturmasının Merkezinde

Taner Çetin, 12 Ağustos 2025 Salı günü yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre:

Çetin, İBB’de görev yaptığı dönemde kendisine yakın şirketleri ihalelere dahil etti.

Bu şirketlerden, alınan ihaleler karşılığında maddi menfaat sağlandığı ve kamu zararına neden olunduğu belirtiliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK raporları ve teknik takip kayıtları, suç örgütü benzeri bir yapı üzerinden bu işlemlerin gerçekleştirildiğine işaret ediyor.