CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarını kullanan Taner Ay'ın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden taciz mesajları attığı iddiası gündemde... Peki Taner Ay kimdir?

Son günlerde siyasi kulislerde sıkça konuşulan bu ismin kim olduğu merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun politikalarını şekillendiren ekipte yer alan Taner Ay, uzmanlığı ve deneyimi ile öne çıkıyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Taner Ay kimdir? İşte detaylar...

TANER AY KİMDİR?

Taner Ay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarını yönetmesiyle tanınan bir isimdir. Aslen Tuncelili olan Taner Ay, Tunceli, Ankara ve İzmir arasında bir hayat sürmektedir. Devlet memuru olmasına rağmen, hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarını yönetmektedir.

"Yazılımcı" olduğunu ifade eden Ay, CHP'de ilk olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nda görev almıştır. Daha sonra, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Genel Başkan Yardımcısı olmasıyla birlikte, Kurumsal İletişim'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesine geçmiştir.

Taner Ay'ın görevden alınması, CHP içinde sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Parti içi kaynaklara göre, bu kararın stratejik değerlendirmeler doğrultusunda alındığı belirtilmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak önemli bir rol oynayan Ay'ın görevden ayrılması, CHP'nin iletişim ve strateji alanlarındaki yaklaşımlarında değişiklik sinyali olarak yorumlanmaktadır. Gelecekte, Ay'ın yerine atanacak kişi ve parti stratejilerindeki olası değişiklikler merak konusu olmaya devam ediyor.

Gazeteci Altan Sancar'ın haberine göre Taner Ay'ın görevine son verilmiştir.

TANER AY OLAYI NEDİR?

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarını kullanan Taner Ay isimli bir danışmanın kadın bir doktora Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarını kullanarak taciz mesajları attığı iddiası gündeme düştü.

İddialara göre, doktora aşık olan Ay, aşkına karşılık alamadı. Doktorun, Taner Ay’ı sosyal medya hesaplarından engellemesi üzerine Ay, bu defa Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı. Ay geçen hafta da doktorun arabasına bir not bırakarak aracın camını kırdı.

Taner Ay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabının şifrelerini bu doktora verdiğini itiraf ederken, "O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” diyerek kendisini savundu.