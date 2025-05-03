Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi tarafından sağlık alanındaki yeni projeleri tanıtmak ve topluma katkı sağlaması planlanan yeni vizyonun paylaşılması amacıyla ’Sağlığına Yeni Bir Ufuk’tan Bak’ adlı toplantı düzenlendi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu’nun da katıldığı toplantıda, hastanenin sunduğu hizmetler, yakın dönemde hayata geçirilen yenilikler ve 2025 yılı hedefleri paylaşıldı.

“HASTA KABULÜ SÜRERKEN BİNAYI YENİLEMEK ÇOK BÜYÜK MAHARET İSTİYORDU”

Sağlık Uygulama Merkezi (SAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal da ilk adım olarak 9 bin metrekarelik alanın yenilendiğini ifade ederek, "Bu kadar kısa bir sürede bu kadar alanı renove edebilmek gerçekten zor bir durum. Üstelik hastane hasta kabulüne devam ederken bunu yapmak gerçekten çok büyük maharet istiyordu. Çok büyük değişikler yaptık. Öncelikle bir alan kazanmamız gerekiyordu, çünkü çalışan hastanede yenilik yapmak çok kolay değil. Onun için personellerimizin soyunma odasını yıkıp, orayı laboratuvar yaparak işe başladık. Sonra orayı poliklinik yaptık. Sürekli birbirinin yerine geçecek şekilde inşaatımızı sürdürdük. Hastanenin çatıları dahil bütün alanları yenilendi" diye konuştu.

70 GÜNDE 9 BİN METREKARE YENİLENDİ

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, 70 gün süren çalışmalar sonucunda 9 bin metrekarelik alanını yeniledi. Bu önemli yenileme çalışması, Tana Mühendislik tarafından üstlenildi.

Tana Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tibukoğlu, hastanede gerçekleştirilen çalışmalara dair yaptığı açıklamada, “Yapmış olduğumuz kapsamlı çalışmalarımız ile güçlü ekibimizle birlikte Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi’ni ilk adımda 70 günde 9 bin metrekare kısmını yeniledik” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK HİZMETLERİNE KATKI SUNACAK

Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte hastanenin fiziksel yapısı modern bir görünüme kavuştu. Tibukoğlu, projede kullanılan malzeme kalitesi, zaman yönetimi ve mühendislik planlamasının başarıdaki önemli unsurlar olduğunu belirtti.

Tana Mühendislik’in yürüttüğü projede iç tasarıma kadar birçok aşama titizlikle planlandı. Hedefin sadece mekanların yenilenmesi değil, sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulabileceği bir ortam oluşturmak olduğu vurgulandı.