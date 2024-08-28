Sorgun’da proje tamamlandığında, yaklaşık 400 kişiye yeni iş kapıları açılacak.

660 metrekarelik bir alanda inşa edilen Yöresel Lezzetler Durağı projesi, bölge ekonomisine katkı sağlamak ve yerel üreticilere destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, inşaatın iki ay içerisinde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını belirtti.

Başkan Ekinci, bu projenin Yozgat ve çevresinde büyük bir ekonomik canlanma yaratacağını ve yaklaşık 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını açıkladı.

Proje kapsamında, Yozgat’ın kendine özgü yöresel ürünleri, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bu merkezde, 200-250 kişi fabrika binalarında, yaklaşık 100 kişi ise satış noktalarında istihdam edilecek. Ayrıca, proje dolaylı olarak da bölgedeki tarım ve gıda sektörlerine katkı sağlayacak. Yerel çiftçiler ve üreticiler için yeni pazar olanakları yaratılacak; kadınların evlerinde ürettikleri yerel ürünler de bu merkezde satışa sunulacak.

Ekinci, “Bu proje ile 350-400 kişiye doğrudan istihdam sağlamakla kalmayıp, dolaylı olarak binlerce kişiye de yeni iş fırsatları sunmayı hedefliyoruz” dedi.